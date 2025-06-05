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Минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и на просрочку в магазине

Профсоюз: минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и просрочку в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и на просрочку в магазине. Подробности привели в пресс-службе Минского городского объединения профсоюзов, передает агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что общественная приемная по вопросам, касающимся цен и наличия товаров будет работать 5 июня, в четверг. Уточняется, что у каждого из желающих будет возможность внести свои предложения по совершенствовании ситуации на потребительском рынке или же рассказать о возникших нестандартных ситуациях. В частности, минчане могут сообщить об отсутствии товаров или их недостаточный ассортимент, подскочившие цены, ненадлежащее качество. Звонки будут приниматься с 11.30 до 20.30. Звонить необходимо по телефону +375 (29) 35−000−32.