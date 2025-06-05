ВЦИОМ: Более трети россиян против изменения ударения в слове «звонит»

Более трети жителей России негативно восприняли бы изменение ударения в слове «звонит» на первый слог. Об этом стало известно исходя их опроса ВЦИОМ.
Исследование показало, что 36 процентов респондентов выразили отрицательное отношение к такому изменению. При этом 44 процента участников опроса заявили, что отнеслись бы к этому нейтрально, а 16 процентов восприняли бы такую смену положительно. Остальные опрошенные, как отметили в ВЦИОМ, затруднились с ответом.
Опрос также выявил, что 97 процентов россиян считают важным соблюдение норм русского языка. Кроме того, каждый второй участник исследования указал, что нормы употребления слов определяются словарями и трудами языковедов, передает РБК.
Ранее доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что ударение в «звонит» изменится и будет смещаться на первый слог. Почему так происходит и что еще может измениться в русском языке, «Вечерней Москве» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.