ВЦИОМ: Более трети россиян против изменения ударения в слове «звонит»

Исследование показало, что 36 процентов респондентов выразили отрицательное отношение к такому изменению. При этом 44 процента участников опроса заявили, что отнеслись бы к этому нейтрально, а 16 процентов восприняли бы такую смену положительно. Остальные опрошенные, как отметили в ВЦИОМ, затруднились с ответом.