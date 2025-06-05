Более трети россиян выступили против изменения ударения в слове «звонит»

При этом подавляющее большинство граждан (97%) считают соблюдение правил русского языка важным. Половина респондентов уверена, что языковые нормы должны определяться словарями и авторитетными лингвистическими исследованиями.
Ранее филологи допустили, что со временем ударение в слове «звонит» может сместиться на первый слог, следуя естественному ходу развития языка. Однако, как показывают данные опроса, значительная часть общества пока не готова принять такое изменение, несмотря на то, что подобные процессы в языке — не редкость.