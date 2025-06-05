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Жители РФ рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит»

Подавляющее большинство россиян, а именно три четверти, делают ударение в слове «звонит» на второй слог, при этом 36% респондентов выразили негативное отношение к возможной смене ударения.

Подавляющее большинство россиян, а именно три четверти, делают ударение в слове «звонит» на второй слог, при этом 36% респондентов выразили негативное отношение к возможной смене ударения.

Соблюдение правил русского языка представляет собой значимую ценность практически для всех граждан России — среди участников опроса таких оказалось 97%. При этом около половины из них согласны с утверждением, что языковая норма русского языка определяется предписаниями, содержащимися в словарях и трудах лингвистов, а не тем, как говорит большая часть населения страны.

В качестве инструмента для оценки уровня грамотности было использовано слово «звонит». Семь из десяти опрошенных поставили ударение на второй слог, что соответствует принятой языковой норме. Ударение на первый слог предпочли 17% респондентов, как сообщает «РБК», ссылаясь на данные проведенного опроса.

В случае, если в будущем ударение в данном слове претерпит изменения и будет ставиться на первый слог, то большая часть населения отнесется к подобным переменам скорее сдержанно или неодобрительно: 36% опрошенных заявили о своем отрицательном отношении к подобной смене ударения, 44% сохранят нейтралитет, положительную оценку дадут лишь 16%, а остальные затруднились с ответом.

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