Жители РФ рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит»

Соблюдение правил русского языка представляет собой значимую ценность практически для всех граждан России — среди участников опроса таких оказалось 97%. При этом около половины из них согласны с утверждением, что языковая норма русского языка определяется предписаниями, содержащимися в словарях и трудах лингвистов, а не тем, как говорит большая часть населения страны.