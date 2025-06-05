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Несколько бульваров в центре Москвы перекроют 8 июня из-за фестиваля ходьбы и бега

В связи с проведением фестиваля ходьбы и бега «10 тыс. шагов» 8 июня закроют несколько бульваров на внутренней стороне Бульварного кольца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: AP 2024

«С 0:01 8 июня до 5:00 9 июня нельзя будет проехать по: Гоголевскому бульвару (от ул. Волхонка до ул. Знаменка); Никитскому бульвару (от д. 12 на Новинском бульваре до ул. Большая Никитская); Тверскому бульвару (от ул. Большая Никитская до ул. Тверская); Страстному бульвару (от Нарышкинского проезда до ул. Петровка); Петровскому бульвару (от ул. Петровка до Крапивенского пер.); Рождественскому бульвару (от ул. Рождественка до ул. Большая Лубянка); Сретенскому бульвару (от ул. Большая Лубянка до Фролова пер.); Чистопрудному бульвару (от ул. Мясницкая до д. 12, корп. 2 на Чистопрудном бульваре)», — говорится в сообщении.

Парковка на этих участках будет запрещена с 0:01 7 июня до завершения мероприятия.