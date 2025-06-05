Несколько бульваров в центре Москвы перекроют 8 июня из-за фестиваля ходьбы и бега

«С 0:01 8 июня до 5:00 9 июня нельзя будет проехать по: Гоголевскому бульвару (от ул. Волхонка до ул. Знаменка); Никитскому бульвару (от д. 12 на Новинском бульваре до ул. Большая Никитская); Тверскому бульвару (от ул. Большая Никитская до ул. Тверская); Страстному бульвару (от Нарышкинского проезда до ул. Петровка); Петровскому бульвару (от ул. Петровка до Крапивенского пер.); Рождественскому бульвару (от ул. Рождественка до ул. Большая Лубянка); Сретенскому бульвару (от ул. Большая Лубянка до Фролова пер.); Чистопрудному бульвару (от ул. Мясницкая до д. 12, корп. 2 на Чистопрудном бульваре)», — говорится в сообщении.