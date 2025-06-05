Офтальмолог Казанцев назвал самые опасные для зрения привычки

Казанцев также отметил, что серьезные проблемы со зрением могут возникнуть при дефиците таких веществ, как лютеин, зеаксантин, витамины А, С, Е и омега-3 жирные кислоты. Он рекомендовал включать в рацион шпинат, морковь, жирную рыбу, яйца и орехи, поскольку эти продукты содержат все необходимое для здоровья глаз.