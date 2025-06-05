Офтальмолог Казанцев назвал самые опасные для зрения привычки

Зрение — это способность, которую люди часто используют без должного внимания к последствиям. О привычках, негативно влияющих на здоровье глаз, рассказал врач-офтальмолог и гендиректор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев.
Эксперт отметил, что одной из главных угроз для зрения является бесконтрольное использование цифровых устройств. По его словам, постоянное напряжение глазных мышц приводит к сухости глаз, размытости зрения, головным болям и даже бессоннице.
Казанцев подчеркнул, что синий свет, излучаемый экранами, способен проникать глубоко в глаз и повреждать светочувствительные клетки сетчатки, что со временем может увеличить риск возрастной макулярной дегенерации. Врач рекомендовал соблюдать правило 20−20−20: каждые 20 минут делать перерыв и 20 секунд смотреть на объект, расположенный на расстоянии 20 метров.
Офтальмолог также обратил внимание на опасность ультрафиолетового излучения, отметив, что солнцезащитные очки выполняют важную функцию. Он пояснил, что ультрафиолет способствует развитию заболеваний, которые могут привести к необратимой потере зрения.
Кроме того, врач назвал курение одним из факторов, негативно влияющих на здоровье глаз. Он объяснил, что никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение сетчатки, а токсичные вещества в сигаретном дыме повреждают клетки глаз, повышая риск катаракты, возрастной макулярной дегенерации, глаукомы и диабетической ретинопатии.
Еще одним фактором риска специалист назвал хронический недосып. Он указал, что исследования показывают: люди, которые спят менее пяти часов в сутки, на 30 процентов чаще страдают от глаукомы. По его словам, полноценный семи-восьмичасовой сон необходим для восстановления глаз.
Казанцев также отметил, что серьезные проблемы со зрением могут возникнуть при дефиците таких веществ, как лютеин, зеаксантин, витамины А, С, Е и омега-3 жирные кислоты. Он рекомендовал включать в рацион шпинат, морковь, жирную рыбу, яйца и орехи, поскольку эти продукты содержат все необходимое для здоровья глаз.
— Современный образ жизни создает множество угроз для здоровья глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают от нарушений зрения, причем почти половину этих случаев можно было предотвратить, изменив всего несколько повседневных привычек, — сообщил офтальмолог в разговоре с Lenta.ru.
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