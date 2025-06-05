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На пермской эспланаде началась установка фестивального городка «Природа города»

На площади перед Театром-Театром идет подготовка к экологическому фестивалю «Природа города».

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На площади перед Театром-Театром идет подготовка к экологическому фестивалю «Природа города».

На территории фестивального городка устанавливают инсталляцию «Лес в городе» — она символизирует образ городских пространств, являющихся частью зеленого каркаса Перми. Центром композиции станут около 60 деревьев, которые после завершения экофестиваля будут высажены на природных территориях города. Также в фестивальном городке появятся цветники, будет установлен «трухлявый заповедник». На сцене и в павильонах будут проходить мастер-классы и лекции.

Напомним, экофест «Природа города» пройдет на городской эспланаде 6 и 7 июня.