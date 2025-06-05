На пермской эспланаде началась установка фестивального городка «Природа города»

На территории фестивального городка устанавливают инсталляцию «Лес в городе» — она символизирует образ городских пространств, являющихся частью зеленого каркаса Перми. Центром композиции станут около 60 деревьев, которые после завершения экофестиваля будут высажены на природных территориях города. Также в фестивальном городке появятся цветники, будет установлен «трухлявый заповедник». На сцене и в павильонах будут проходить мастер-классы и лекции.