В Омской области выделят 34 миллиона рублей на ремонт школ и детских садов

Финансирование затронет как городские, так и районные учреждения. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, деньги пойдут на проведение ремонтных работ, обновление мебели, закупку оргтехники и спортивного инвентаря. Особое внимание будет уделено оснащению для внеурочной деятельности — планируется приобретение развивающих игр, конструкторов и других материалов для всестороннего развития детей.