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В Омской области выделят 34 миллиона рублей на ремонт школ и детских садов

Средства пойдут как на модернизацию, так и на организацию досуговой деятельности школьников.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Омской области направят 34 миллиона рублей на модернизацию образовательных учреждений. Средства будут распределены между школами, детскими садами, колледжами и организациями дополнительного образования региона.

Финансирование затронет как городские, так и районные учреждения. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, деньги пойдут на проведение ремонтных работ, обновление мебели, закупку оргтехники и спортивного инвентаря. Особое внимание будет уделено оснащению для внеурочной деятельности — планируется приобретение развивающих игр, конструкторов и других материалов для всестороннего развития детей.

Эта инициатива станет важным шагом в улучшении качества образовательной среды и создании комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.

Ранее мы писали, что на базе Омского ГАУ открывается летняя лингвистическая школа.