В Омской области выделят 34 миллиона рублей на ремонт школ и детских садов

В Омской области направят 34 миллиона рублей на модернизацию образовательных учреждений. Средства будут распределены между школами, детскими садами, колледжами и организациями дополнительного образования региона.
Финансирование затронет как городские, так и районные учреждения. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, деньги пойдут на проведение ремонтных работ, обновление мебели, закупку оргтехники и спортивного инвентаря. Особое внимание будет уделено оснащению для внеурочной деятельности — планируется приобретение развивающих игр, конструкторов и других материалов для всестороннего развития детей.
Эта инициатива станет важным шагом в улучшении качества образовательной среды и создании комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.
Ранее мы писали, что на базе Омского ГАУ открывается летняя лингвистическая школа.