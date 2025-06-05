На «Госуслугах» упростят оформление вычета на недвижимость и транспорт: когда заработают изменения

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет для тех, кто ведет здоровый образ жизни и прошел диспансеризацию с хорошими результатами. По мнению депутатов, здоровые люди платят налоги, серьезная часть которых идет на здравоохранение, но это несправедливо. Ведь такие граждане сознательно заботятся о своем здоровье и не создают дополнительной нагрузки на бюджетную медицину.