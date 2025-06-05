На «Госуслугах» упростят оформление вычета на недвижимость и транспорт: когда заработают изменения

К началу 2026 года оформление налогового вычета на «Госуслугах» на недвижимость и транспорт планируется упростить. Об этом РИА Новости заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«К началу 2026 года мы планируем реализовать получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта», — сказал Шадаев, добавив, что россиянам не придется заполнять декларацию при продаже автомобиля или квартиры.
Также ведомство планирует внедрить актуальные статусы камеральных проверок, чтобы граждане могли отслеживать переход заявления от этапа к этапу.
Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет для тех, кто ведет здоровый образ жизни и прошел диспансеризацию с хорошими результатами. По мнению депутатов, здоровые люди платят налоги, серьезная часть которых идет на здравоохранение, но это несправедливо. Ведь такие граждане сознательно заботятся о своем здоровье и не создают дополнительной нагрузки на бюджетную медицину.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил ввести ежегодный налоговый вычет для россиян, регулярно проходящих диспансеризацию и выполняющих нормативы ГТО.