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5 июня в Казахстане отмечается День эколога

5 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник специалистов по охране окружающей среды — День эколога, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Источник: EL.kz

Дата приурочена к Всемирному дню окружающей среды, который был учрежден Генассамблеей ООН еще в 1972 году. В Казахстане День эколога получил официальный статус в 2011 году и с тех пор ежегодно подчеркивает значимость природоохранной деятельности.

Ключевую роль в разработке и реализации экологической политики страны играет Министерство экологии и природных ресурсов. Именно оно отвечает за государственные программы в сфере устойчивого природопользования, климатической политики и низкоуглеродного развития.

На законодательном уровне в последние годы реализуется ряд важных инициатив. Введены нормы обязательных общественных слушаний при реализации проектов с экологическим воздействием. В рамках перехода к «зеленой» экономике Казахстан подписал ряд международных соглашений и внедрил механизмы внутренней торговли квотами на выбросы парниковых газов. Формирование Национального плана распределения квот стало важным шагом на этом пути.

Традиционно в честь Дня эколога в стране проходят экологические акции и общественные мероприятия. Сотрудники министерства, студенты, волонтеры и активисты участвуют в посадке деревьев, очистке водоемов, уборке зон отдыха, велопробегах, а также в просветительских семинарах и форумах.

Отдельным событием становится торжественное собрание в самом министерстве, где активных представителей экологического движения, ученых, студентов и сотрудников СМИ награждают благодарственными письмами и ведомственными наградами за вклад в защиту природы.