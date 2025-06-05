5 июня в Казахстане отмечается День эколога

Дата приурочена к Всемирному дню окружающей среды, который был учрежден Генассамблеей ООН еще в 1972 году. В Казахстане День эколога получил официальный статус в 2011 году и с тех пор ежегодно подчеркивает значимость природоохранной деятельности.
Ключевую роль в разработке и реализации экологической политики страны играет Министерство экологии и природных ресурсов. Именно оно отвечает за государственные программы в сфере устойчивого природопользования, климатической политики и низкоуглеродного развития.
На законодательном уровне в последние годы реализуется ряд важных инициатив. Введены нормы обязательных общественных слушаний при реализации проектов с экологическим воздействием. В рамках перехода к «зеленой» экономике Казахстан подписал ряд международных соглашений и внедрил механизмы внутренней торговли квотами на выбросы парниковых газов. Формирование Национального плана распределения квот стало важным шагом на этом пути.
Традиционно в честь Дня эколога в стране проходят экологические акции и общественные мероприятия. Сотрудники министерства, студенты, волонтеры и активисты участвуют в посадке деревьев, очистке водоемов, уборке зон отдыха, велопробегах, а также в просветительских семинарах и форумах.
Отдельным событием становится торжественное собрание в самом министерстве, где активных представителей экологического движения, ученых, студентов и сотрудников СМИ награждают благодарственными письмами и ведомственными наградами за вклад в защиту природы.