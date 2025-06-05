5 июня в Казахстане отмечается День эколога

Дата приурочена к Всемирному дню окружающей среды, который был учрежден Генассамблеей ООН еще в 1972 году. В Казахстане День эколога получил официальный статус в 2011 году и с тех пор ежегодно подчеркивает значимость природоохранной деятельности.