На острове Татышев в Красноярске установят таблички с изображениями сусликов

Об этом сообщили в администрации парка 4 июня.
В ближайшие дни на красноярском острове Татышев появятся информационные таблички с изображениями сусликов — неофициального символа Татышев-парка и города Красноярска.
Таблички будут размещены на большой поляне, где обитает значительное количество этих грызунов. Их цель — привлечь внимание посетителей к безопасности сусликов во время массовых мероприятий, таких как предстоящее празднование дня города, которое пройдет именно на этой локации.
На табличках будут размещены забавные предупреждения, призывающие красноярцев и гостей города быть внимательными и следить за окружающей обстановкой, чтобы не повредить животных. Например, одна из надписей будет звучать: «Оглянись! Возможно, рядом танцует суслик».
Ранее рассказывали, что в Красноярске найдены артефакты 19 века.