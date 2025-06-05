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На острове Татышев в Красноярске установят таблички с изображениями сусликов

Об этом сообщили в администрации парка 4 июня.

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Об этом сообщили в администрации парка 4 июня.

В ближайшие дни на красноярском острове Татышев появятся информационные таблички с изображениями сусликов — неофициального символа Татышев-парка и города Красноярска.

Таблички будут размещены на большой поляне, где обитает значительное количество этих грызунов. Их цель — привлечь внимание посетителей к безопасности сусликов во время массовых мероприятий, таких как предстоящее празднование дня города, которое пройдет именно на этой локации.

На табличках будут размещены забавные предупреждения, призывающие красноярцев и гостей города быть внимательными и следить за окружающей обстановкой, чтобы не повредить животных. Например, одна из надписей будет звучать: «Оглянись! Возможно, рядом танцует суслик».

Ранее рассказывали, что в Красноярске найдены артефакты 19 века.