«Я переживаю!»: Боня намекнула, что муж Бородиной похож на маньяка

3 июня телеведущая Ксения Бородина официально зарегистрировала брак с блогером Николаем Сердюковым. Пока поклонники поздравляли новобрачных, блогер Виктория Боня сравнила Сердюкова с маньяком.
— Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие «улыбки», а взгляд… Я переживаю! Давайте обсудим. Вы видите любовь в глазах Николая? Да или нет? — написала блогер в своем Telegram-канале.
Заявление Бони вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие осудили ее за вмешательство в личную жизнь бывшей подруги, тогда как другие поддержали и назвали Сердюкова «нарциссом» и «нытиком».
О бракосочетании стало известно 4 июня из социальных сетей Бородиной. 5 июня молодожены улетят отдыхать, а свадебная церемония состоится через несколько недель.
7 декабря 2024 года появились сообщения о том, что Николай Сердюков сделал предложение Бородиной вблизи часов с павлином в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Телеведущая Юлия Барановская поздравила пару, к ней присоединились бывшая модель Инна Жиркова и актриса Наталья Варвина.
31 мая Ксения Бородина выступила в защиту своего супруга, который эмоционально и резко высказался в сторону своей невесты в выпуске шоу «Сокровища императора». Телеведущая подчеркнула, что не держит обиду на Сердюкова, и объяснила, что во время съемок нервы участников передачи максимально напряжены, из-за чего они не контролируют свои эмоции.