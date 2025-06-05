«Я переживаю!»: Боня намекнула, что муж Бородиной похож на маньяка

31 мая Ксения Бородина выступила в защиту своего супруга, который эмоционально и резко высказался в сторону своей невесты в выпуске шоу «Сокровища императора». Телеведущая подчеркнула, что не держит обиду на Сердюкова, и объяснила, что во время съемок нервы участников передачи максимально напряжены, из-за чего они не контролируют свои эмоции.