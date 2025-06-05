Рябков заявил о планах восстановить поврежденные самолеты после атаки ВСУ

«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — сообщил Рябков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном влиянии атаки на стратегический баланс. Он также отметил, что не вся авиатехника, пострадавшая при нападении, подпадает под ограничения международных соглашений, а Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в настоящий момент Россией приостановлен.