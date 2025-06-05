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В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в летних кафе

Изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан»" рассмотрят депутаты Госсобрания республики.

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Источник: Башинформ

По информации пресс-службы регионального парламента, основное нововведение законопроекта касается регулирования деятельности сезонных залов объектов общественного питания.

— Проектом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции в сезонных летних верандах будет возможна только при соблюдении двух обязательных условий: строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите, установленных Федеральным законом и подзаконными актами, а также наличии специального заключения о соответствии сезонного зала установленным требованиям, — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Соответствующее заключение будет выдаваться министерством торговли и услуг РБ. Мы рассчитываем, что это создаст прозрачные условия, способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан.

Сообщается, что конкретные требования к размещению и обустройству сезонных залов (зон) обслуживания посетителей, где разрешена продажа алкоголя, а также порядок получения соответствующего заключения будут определены правительством Башкирии.