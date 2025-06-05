В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в летних кафе

— Проектом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции в сезонных летних верандах будет возможна только при соблюдении двух обязательных условий: строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите, установленных Федеральным законом и подзаконными актами, а также наличии специального заключения о соответствии сезонного зала установленным требованиям, — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Соответствующее заключение будет выдаваться министерством торговли и услуг РБ. Мы рассчитываем, что это создаст прозрачные условия, способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан.