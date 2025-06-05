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Онищенко: Вирус Коксаки могут завезти в Россию с овощами и фруктами

Вирус Коксаки могут завезти на территорию РФ вместе с фруктами и овощами. Об этом заявил эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Вирус Коксаки могут завезти на территорию РФ вместе с фруктами и овощами. Об этом заявил эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Эпидемиолог сообщил, что вирус Коксаки типа А поражает кожу и слизистые оболочки, вызывая геморрагический конъюнктивит. Он также отметил, что тип B может привести к осложнениям, затрагивающим сердце, печень и поджелудочную железу.

— Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться (в Россию — прим. «ВМ»), мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки, — сообщил Онищенко в разговоре с ТАСС.

Вирус Коксаки представляет большую опасность из-за того, что вызывает асептический менингит, расстройства ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация в России с вирусом Коксаки полностью контролируется. По данным ведомства, специалисты еще ни разу не фиксировали у приезжих подобное заболевание.

«Вечерняя Москва» расспросила дважды переболевшую вирусом Коксаки россиянку о симптомах этого заболевания и его последствиях. По ее словам, оба раза девушка заразилась вирусом от ребенка, который в свою очередь принес болезнь из детского сада.