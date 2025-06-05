Онищенко: Вирус Коксаки могут завезти в Россию с овощами и фруктами

— Риски подхватить его есть везде. Сейчас продукты, овощи будут завозиться (в Россию — прим. «ВМ»), мы же будем не только на свои надеяться. Вот с ними может приехать Коксаки, — сообщил Онищенко в разговоре с ТАСС.