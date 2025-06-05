Депутат Никитин: Пенсии за выслугу лет в России могут превышать 50 тысяч рублей

Пенсии за выслугу лет в России могут достигать более 50 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
— Военнослужащий с выслугой 25 лет в звании подполковника и денежным довольствием 85 тысяч рублей будет получать пенсию в размере примерно 55 тысяч рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тысяч рублей, — сказал Никитин.
Депутат заявил, что размер пенсии зависит от оклада, стажа и должности, передает «Газета.ru».
Ранее в Госдуме предложили отменить социальную пенсию по старости для мигрантов и направить сэкономленные средства на поддержку пожилых россиян.
Также кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова рассказала, что на среднюю российскую пенсию можно приобрести примерно два килограмма говядины, рыбы или курицы, 240 граммов сливочного масла, 20 килограммов картофеля, 2,5 килограмма яблок и небольшое количество сладостей.