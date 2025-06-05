Депутат Никитин: Пенсии за выслугу лет в России могут превышать 50 тысяч рублей

— Военнослужащий с выслугой 25 лет в звании подполковника и денежным довольствием 85 тысяч рублей будет получать пенсию в размере примерно 55 тысяч рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тысяч рублей, — сказал Никитин.