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Лукашенко назвал духовный центр Беларуси

Лукашенко поздравил белорусов с 900-летием основания Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня, в четверг, обратился к белорусам и поздравил с 900-летием основания Спасо-Евфросиниевского митрополичьего женского монастыря в Полоцке, назвав его духовным центром Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Беларуси в поздравлении акцентировал внимание на том, что святая обитель по праву является духовным центром Беларуси, а также местом притяжения всех христиан. Глава государства отметил, что у мощей преподобной Евфросинии Полоцкой молятся об утешении и исцелении, а также с любовью в сердце благодарят за помощь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси свято берегут важную часть самобытной культуры, которая связана с трудами преподобной Ефросинии Полоцкой. В частности, глава государства заметил, что после завершения работ по реставрации монастыря и воссоздав его первозданную красоту, удалось внести бесценный вклад в сохранение исторического наследия.

— Пусть под звон колоколов вера в Бога укрепляет единство белорусского народа и приумножает достижения страны, — заявил президент Беларуси.