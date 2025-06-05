Лукашенко назвал духовный центр Беларуси

Президент Беларуси в поздравлении акцентировал внимание на том, что святая обитель по праву является духовным центром Беларуси, а также местом притяжения всех христиан. Глава государства отметил, что у мощей преподобной Евфросинии Полоцкой молятся об утешении и исцелении, а также с любовью в сердце благодарят за помощь.