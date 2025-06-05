Казахстанцам напомнили о запретах на работе

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 5 июня 2025 года, напомнило, что, согласно статье 181 Трудового кодекса, работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.