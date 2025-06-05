Группа подростков села на мотоциклы, отправилась к Инзерским Зубчаткам и загадочно исчезла

— Убедитесь, что у участников есть хотя бы базовые навыки ориентирования. Помните: даже хорошо знакомый маршрут может стать ловушкой в темноте или при ухудшении погоды. Безответственные прогулки могут закончиться трагедией. Берегите себя и своих детей! — заявил глава ведомства.