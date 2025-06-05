Группа подростков села на мотоциклы, отправилась к Инзерским Зубчаткам и загадочно исчезла

Сегодня утром, 5 июня, в Белорецком районе Башкирии завершилась ночная поисковая операция по спасению группы подростков на мотоциклах. Как сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, 15 несовершеннолетних отправились вчера утром к Инзерским Зубчаткам, но к вечеру не вернулись домой.
Спасатели начали масштабные поиски после обращения обеспокоенных родителей. Около пяти часов утра подростки смогли выйти на связь и сообщили, что находятся в районе реки Тирлян. Группу обнаружили в шести километрах от села Тирлянский — у ребят сломались мотоциклы и закончилось топливо.
Всех подростков доставили до населенного пункта и передали родителям.
Первов подчеркнул, что подобные поездки без сопровождения взрослых представляют серьезную опасность. Он напомнил о необходимости сообщать родным маршрут и время возвращения, проверять техническое состояние транспорта, брать запас топлива, питания и средств связи.
— Убедитесь, что у участников есть хотя бы базовые навыки ориентирования. Помните: даже хорошо знакомый маршрут может стать ловушкой в темноте или при ухудшении погоды. Безответственные прогулки могут закончиться трагедией. Берегите себя и своих детей! — заявил глава ведомства.
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