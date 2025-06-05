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Суд взыскал с актрисы Жанны Эппле долг по налогам и сборам

Мировой суд взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность.

Мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле долг по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, передает РИА Новости.

В суде отметили, что был вынесен судебный приказ.

Сумма долга при этом не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что что 60-летняя заслуженная артистка России, звезда сериалов «Бальзаковский возраст» и «Марш Турецкого» Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам после проблем со здоровьем, вызванных самолечением. Позже актриса опровергла эти сообщения.

Сообщалось также, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оплатил задолженность по алиментам перед своей экс-супругой Анастасией Казачек, после чего с него сняли все ограничения.