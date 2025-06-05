Суд взыскал с актрисы Жанны Эппле долг по налогам и сборам

Ранее в СМИ появилась информация о том, что что 60-летняя заслуженная артистка России, звезда сериалов «Бальзаковский возраст» и «Марш Турецкого» Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам после проблем со здоровьем, вызванных самолечением. Позже актриса опровергла эти сообщения.