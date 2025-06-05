Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхово жителям вручили сертификаты для реализации проектов

Участники победили в конкурсе «Есть решение».

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителям Черемхово вручили сертификаты на реализацию собственных проектов. На торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Есть решение» присутствовали председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, глава комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, мэр города Вадим Семенов и председатель Думы Наталья Морозова.

Александр Ведерников рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина, из местного бюджета нужно распределять до 5%, учитывая мнение жителей. В Иркутской области такие инициативные проекты финансируются из региональных средств.

— В этом году на проекты выделен уже миллиард рублей. Но мы хотим, чтобы в нашем регионе субсидирование довели до девяти миллиардов рублей. И мы этого добьемся, потому что ваши идеи — это главный аргумент для увеличения финансирования, — отметил Александр Ведерников.

Также на церемонии глава Законодательного Собрания вручил Наталье Морозовой сертификат номиналом в 15 миллионов рублей на осуществление «Народных инициатив». А благодаря конкурсу, в котором участвовали горожане, в Черемхово установят спортивную площадку, музыкальный парк, центр развития детей и аллею спортивной славы.