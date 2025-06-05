В Черемхово жителям вручили сертификаты для реализации проектов

— В этом году на проекты выделен уже миллиард рублей. Но мы хотим, чтобы в нашем регионе субсидирование довели до девяти миллиардов рублей. И мы этого добьемся, потому что ваши идеи — это главный аргумент для увеличения финансирования, — отметил Александр Ведерников.