В Черемхово жителям вручили сертификаты для реализации проектов

Жителям Черемхово вручили сертификаты на реализацию собственных проектов. На торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Есть решение» присутствовали председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, глава комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, мэр города Вадим Семенов и председатель Думы Наталья Морозова.
Александр Ведерников рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина, из местного бюджета нужно распределять до 5%, учитывая мнение жителей. В Иркутской области такие инициативные проекты финансируются из региональных средств.
— В этом году на проекты выделен уже миллиард рублей. Но мы хотим, чтобы в нашем регионе субсидирование довели до девяти миллиардов рублей. И мы этого добьемся, потому что ваши идеи — это главный аргумент для увеличения финансирования, — отметил Александр Ведерников.
Также на церемонии глава Законодательного Собрания вручил Наталье Морозовой сертификат номиналом в 15 миллионов рублей на осуществление «Народных инициатив». А благодаря конкурсу, в котором участвовали горожане, в Черемхово установят спортивную площадку, музыкальный парк, центр развития детей и аллею спортивной славы.