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Из-за атаки БПЛА в Миллерово повреждена телесигнальная антена

В Миллерово после атаки БПЛА нарушилась телетрансляция.

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Источник: Комсомольская правда

В Миллерово фрагменты сбитого беспилотника повредили металлоконструкцию антенно-мачтового сооружения, который транслировал телесигнал. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Из-за повреждений телесигнал нарушен. Специалисты уже разбираются с возникшей ситуацией. К счастью, во время беспилотной атаки обошлось без пострадавших.

Напомним, что в ночь на 5 июня наши силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников самолетного типа. Из-за падения обломков повреждены два дома и несколько автомобилей. Никто из людей не пострадал.

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