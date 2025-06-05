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На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на обучение

Внедрение услуги по оформлению налогового вычета на образование через портал «Госуслуги», охватывающее как обучение в России, так и за границей, намечено на конец сентября 2025 года.

Внедрение услуги по оформлению налогового вычета на образование через портал «Госуслуги», охватывающее как обучение в России, так и за границей, намечено на конец сентября 2025 года. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом», отметил министр, комментируя процесс внедрения оформления налоговых вычетов на портале.

Кроме того, к этому же сроку министерство планирует ввести в действие комплексный сервис с налоговым калькулятором, предназначенным для расчета суммы вычета. Также, по его словам, совместно с другими ведомствами ведется работа над расширением в будущем перечня сценариев онлайн-подачи заявлений на вычет, включая, например, инвестиционные вычеты, вычеты на долгосрочные сбережения, доходы от определенных видов деятельности и прочие, передает РИА «Новости».

В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили РИА Новости о планах внедрения оформления налоговых вычетов на портале «Госуслуги» в 2025 году. В декабре 2024 года на ЕПГУ (Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)) была реализована возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за приобретение недвижимости и выплату процентов по ипотечным кредитам.

Стоит добавить, что плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ (прожившие на территории России более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате получения дохода), в отношении всей суммы доходов, полученных как на территории РФ, так и за ее пределами, а также налоговые нерезиденты — исключительно в отношении доходов, полученных на территории России.

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