На Госуслугах можно будет оформить налоговый вычет на обучение

Кроме того, к этому же сроку министерство планирует ввести в действие комплексный сервис с налоговым калькулятором, предназначенным для расчета суммы вычета. Также, по его словам, совместно с другими ведомствами ведется работа над расширением в будущем перечня сценариев онлайн-подачи заявлений на вычет, включая, например, инвестиционные вычеты, вычеты на долгосрочные сбережения, доходы от определенных видов деятельности и прочие, передает РИА «Новости».