В турецкой Анталии прошел башкирский сабантуй

По мнению одной из организаторов мероприятия, уроженки Баймака, уже десять лет проживающей в Турции, популярного блогера Дилюзы Максутовой, чем дальше человек находится от родины, тем больше его тянет к родной культуре, истории, традициям. Такие праздники — это не только повод для встречи с соотечественниками, но и возможность поговорить на родном языке, укрепить связи с родной республикой.