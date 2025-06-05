В турецкой Анталии прошел башкирский сабантуй

На этот раз одной из гостей традиционного для тюркских народов праздника плуга стала журналистка из Татарстана Лилия Юсупова, проводившая свой отпуск на турецком побережье. Как рассказала «Башинформу» коллега из соседней республики, уже на входе в парк гостей встречали чаем из самовара и национальными угощениями. Также она обратила внимание, что многие гости были одеты в национальную одежду, что придавало празднеству особый колорит и привлекало внимание окружающих.
Гвоздем программы сабантуя стал певец из Башкирии Загир Исянчурин. Он передал привет башкирам Анталии из родного Башкортостана. Певец исполнил несколько своих хитов, а также веселил гостей своей игрой на кубызе и курае.
По мнению одной из организаторов мероприятия, уроженки Баймака, уже десять лет проживающей в Турции, популярного блогера Дилюзы Максутовой, чем дальше человек находится от родины, тем больше его тянет к родной культуре, истории, традициям. Такие праздники — это не только повод для встречи с соотечественниками, но и возможность поговорить на родном языке, укрепить связи с родной республикой.