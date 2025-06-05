В Иркутском районе оборот организаций вырос на 24% за год

В январе-марте 2025 года экономика Иркутского района показала значительный рост. Как сообщили в Иркутскстате, оборот предприятий вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Особенно резко увеличились доходы в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — почти в 3 раза. Также высокие темпы роста зафиксированы в гостиничном бизнесе, общепите, науке и технической сфере (в 1,9−2 раза), а также в торговле, культуре и обрабатывающей промышленности (21−32%).
Строительство жилья продолжает активно развиваться: за три месяца введено 2638 квартир общей площадью 383,5 тыс. кв. метров, что на 42% больше, чем год назад.
— Розничная торговля крупных и средних компаний принесла 2,6 млрд рублей — на 11% больше, чем в 2024 году. В среднем каждый житель района потратил 15,2 тыс. рублей, причем больше двух третей этой суммы ушло на продукты, напитки и табачные изделия, — сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Однако общественное питание немного сдало позиции: оборот снизился на 8%, составив 77 млн рублей. В среднем за три месяца каждый житель потратил в кафе и ресторанах всего 448 рублей. Сфера услуг (без учета малого бизнеса) выросла на 18%, включая транспорт, гостиницы, медицину, образование и культуру.
На начало 2025 года в районе зарегистрировано 3,5 тыс. компаний (на 2% больше, чем год назад) и 8,4 тыс. индивидуальных предпринимателей (прирост 12%). При этом в целом по области количество организаций сокращалось, но Иркутский район пошел против тренда. Больше всего предприятий работает в торговле, строительстве, недвижимости, сельском хозяйстве, логистике, науке и технической сфере.
Занятость населения тоже улучшилась: в марте 2025 года на предприятиях (без малого бизнеса) работали 13,1 тыс. человек — на 8% больше, чем год назад. За первые три месяца в центр занятости обратились 437 человек, и половина из них нашла работу. Официально безработными признаны 204 человека, а 93 смогли трудоустроиться.
На конец марта 377 жителей района искали работу через центр занятости, из них 248 имели статус безработного. Среди безработных 34,2% — женщины, а 10,6% — молодежь 16−29 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший депутат из Тулуна осужден за попытку мошенничества с жильем.