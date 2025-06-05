В Иркутском районе оборот организаций вырос на 24% за год

В январе-марте 2025 года экономика Иркутского района показала значительный рост. Как сообщили в Иркутскстате, оборот предприятий вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Особенно резко увеличились доходы в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — почти в 3 раза. Также высокие темпы роста зафиксированы в гостиничном бизнесе, общепите, науке и технической сфере (в 1,9−2 раза), а также в торговле, культуре и обрабатывающей промышленности (21−32%).