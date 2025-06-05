Россиянам сообщили, когда на «Госуслугах» можно будет оформить налоговый вычет на образование

Также сообщалось, что на «Госуслугах» может появиться новый сервис — адреса всех бомбоубежищ, расположенных в российских регионах, и информация о том, к какому из них приписаны граждане. Инициатива принадлежит МЧС и уже опробована в Курской и Белгородской областях.