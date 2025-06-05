Россиянам сообщили, когда на «Госуслугах» можно будет оформить налоговый вычет на образование

Оформить налоговый вычет на образование в России и за границей можно будет оформить на «Госуслугах» в конце сентября этого года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом», — пообещал глава ведомства.
К этому же времени, добавил Шадаев, на портале заработает налоговый калькулятор вычета.
Ранее Максут Шадаев рассказал, когда на «Госуслугах» упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт.
Также сообщалось, что на «Госуслугах» может появиться новый сервис — адреса всех бомбоубежищ, расположенных в российских регионах, и информация о том, к какому из них приписаны граждане. Инициатива принадлежит МЧС и уже опробована в Курской и Белгородской областях.