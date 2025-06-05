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На «Госуслугах» появится возможность оформить налоговый вычет на обучение

К концу сентября 2025 года на портале «Госуслуги» появится возможность оформить налоговый вычет на образование, в том числе за обучение за рубежом. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

На «Госуслугах» появится возможность оформить налоговый вычет на учебу.

К концу сентября 2025 года на портале «Госуслуги» появится возможность оформить налоговый вычет на образование, в том числе за обучение за рубежом. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом», — заявил министр РИА «Новости». Он отметил, что нововведение позволит пользователям портала подавать заявления на получение налогового вычета в электронном виде, без необходимости личного посещения налоговых органов.

По словам Шадаева, одновременно с запуском этой услуги министерство готовит комплексный сервис с налоговым калькулятором. Новый инструмент позволит рассчитать сумму положенного вычета прямо на портале.

Кроме того, в дальнейшем планируется расширить перечень онлайн-сервисов для получения вычетов. В частности, рассматривается возможность оформления инвестиционных вычетов, вычетов на долгосрочные сбережения и доходы от определенных видов деятельности через «Госуслуги».