На «Госуслугах» появится возможность оформить налоговый вычет на обучение

«Планируется, что к концу сентября мы внедрим услуги по получению налоговых вычетов на образование, как не только за учебу в России, но и за рубежом», — заявил министр РИА «Новости». Он отметил, что нововведение позволит пользователям портала подавать заявления на получение налогового вычета в электронном виде, без необходимости личного посещения налоговых органов.