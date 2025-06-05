Отец сдал в опеку. Мать-инвалид из Новосибирска пришла на шоу Гордона, чтобы вернуть дочь

Новосибирцы обратились на популярное шоу «Мужское/Женское», чтобы забрать ребенка у опекунов.
60-летняя Нина Ищенко из Болотнинского района Новосибирской области приехала в Москву на шоу «Мужское/Женское» (16+) — она требует вернуть восьмимесячную внучку Галю, которую забрали органы опеки.
По словам женщины, ее дочь Надежду, мать ребенка и инвалида 1-й группы, незаконно ограничили в правах, и с тех пор малышка живет у приемной семьи.
Две аварии, инвалидность и мечта стать мамой.
У Надежды была непростая судьба — она выжила в страшной аварии в 2021 году: фура врезалась в такси, ее муж погиб, а сама она впала в кому.
Только через несколько месяцев она вновь забеременела, однако опять попала в ДТП. Но, несмотря на тяжелое состояние, девочка родилась живой и здоровой, а вот у самой Надежды появились проблемы со здоровьем.
Скандалы и крики.
Во время телепередачи стало известно, что отец малышки, Андрей, обвинил жену в агрессии и сам позвонил в опеку. Он утверждает, что Надежда в приступах кричит, хлопает дверьми и пугает ребенка. Однако медики признают ее дееспособной.
В результате суд ограничил мать в правах, а девочку временно передали другой семье, которая полтора года стояла в очереди на получение ребенка. Сам же Андрей позже заявил, что не хотел жениться и мечтает поскорее уйти от Надежды.
«Меня ничего с ней не держит, я бы даже не расписывался, это Надя настояла», — рассказал Андрей.
Новая семья ребенка.
Сейчас малышка живет у приемных родителей — Сергея и Александры Ильиных. Они уже полюбили Галю как родную и уверены, что возвращение девочки в прежнюю семью — это прямая угроза ее безопасности и спокойствию.
Шокирующие подробности в студии.
Отец ребенка имеет за плечами 12 лет колонии. Также редакция программы представила запись, где он угрожает Надежде физической расправой.
В свою очередь, соседи отзываются о матери по-разному: кто-то говорит, что она хорошая, всегда видели в чистоте ее и ее детей, кто-то, напротив, часто слышал скандалы из дома Надежды и Андрея.
Что дальше?
В конце шоу ведущие шоу посоветовали Надежде пройти психолого-психиатрическую экспертизу и нанять адвоката, чтобы оспорить ограничение в правах. Бабушке же предложили заняться лечением дочери, прежде чем думать о возвращении внучки.
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