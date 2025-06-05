Девушку-ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру

Клинического ординатора, принявшего роды в московском метро, могут зачислят в аспирантуру на бюджетное обучение в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Это стало известно из ответа ведомства на обращение первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева в четверг, 5 июня.
15 мая Башанкаев обратился к заместителю председателя правительства Московской области, министру здравоохранения региона Максиму Забелину с просьбой содействовать зачислению клинического ординатора, принявшей роды в московском метро, на бюджетное обучение в ГБУЗ МО МОНИИАГ.
— В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов в рамках действующего законодательства, — цитирует документ РИА Новости.
30 апреля женщина родила ребенка на станции метро «Чистые пруды» в Москве, ее вынесли из метрополитена на носилках. В столичном депздраве уточнили, что у нее на свет появился здоровый мальчик весом 3,4 килограмма и сейчас женщина чувствует себя хорошо.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил подарить бесплатный проезд в метро роженице и ее ребенку в московской подземке. Что известно об этом случае и были ли подобные ситуации в столичной подземке — в материале «Вечерней Москвы».