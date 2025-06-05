Девушку-ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру

— В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов в рамках действующего законодательства, — цитирует документ РИА Новости.