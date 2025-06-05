Бесплатно кормить школьников перед ОГЭ и ЕГЭ предложили в Госдуме

Миронов отметил, что в настоящее время учащимся разрешено брать с собой только воду, шоколад и лекарства, однако во время экзамена у подростков могут возникнуть чувство голода и обезвоживание. Также он подчеркнул, что предложение распространяется на педагогов, чтобы никто не остался в стороне, передает РИА Новости.