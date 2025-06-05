Бесплатно кормить школьников перед ОГЭ и ЕГЭ предложили в Госдуме

В Госдуме выступили с предложением обеспечить школьников бесплатным питанием перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. С такой инициативой к министру просвещения обратились депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.
По их мнению, горячее питание должно быть доступно до начала экзамена в тех учебных заведениях, где имеется школьная столовая.
Миронов отметил, что в настоящее время учащимся разрешено брать с собой только воду, шоколад и лекарства, однако во время экзамена у подростков могут возникнуть чувство голода и обезвоживание. Также он подчеркнул, что предложение распространяется на педагогов, чтобы никто не остался в стороне, передает РИА Новости.
Конец мая и начало июня — время проведения ЕГЭ и ОГЭ в школах России. Проверка работ проходит поэтапно, но результаты тестирования обычно становятся известны в течение одной или двух недель. Когда и как узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее Рособрнадзор напомнил, что он аннулирует работы участников ЕГЭ, разместивших материалы в Сети. Там добавили, что пересдать экзамен в таком случае можно только через год. Ведомство ведет мониторинг появления изображений КИМ в открытом доступе. Каждое из них снабжено уникальной подложкой, позволяющей установить личность экзаменуемого, а также регион, школу и аудиторию, где он писал ЕГЭ.