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В Полтаве сотрудник ТЦК заявил, что не рожден для боевых действий

На Украине военком заявил, что не был в войсках.

Источник: Аргументы и факты

В Полтаве сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время перепалки с женщиной заявил, что не рожден для боевых действий, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны», который также опубликовал видео инцидента.

Сообщается, что военкомы остановили автобус и устроили проверку мужчин, годных к мобилизации. Жена одного из пассажиров возмутилась и в ходе перепалки спросила, где служил сам работник ТЦК. На это тот ответил, что в войсках не был, так как не рожден для боевых действий.

Ранее в Черкассах местные жители напали на сотрудников ТЦК.

В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу и бросили его в другом городе без удостоверения личности и средств связи.

Ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что украинские власти отлавливают людей, словно диких зверей.