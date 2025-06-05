В Полтаве сотрудник ТЦК заявил, что не рожден для боевых действий

Сообщается, что военкомы остановили автобус и устроили проверку мужчин, годных к мобилизации. Жена одного из пассажиров возмутилась и в ходе перепалки спросила, где служил сам работник ТЦК. На это тот ответил, что в войсках не был, так как не рожден для боевых действий.