В Полтаве сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время перепалки с женщиной заявил, что не рожден для боевых действий, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны», который также опубликовал видео инцидента.
Сообщается, что военкомы остановили автобус и устроили проверку мужчин, годных к мобилизации. Жена одного из пассажиров возмутилась и в ходе перепалки спросила, где служил сам работник ТЦК. На это тот ответил, что в войсках не был, так как не рожден для боевых действий.
Ранее в Черкассах местные жители напали на сотрудников ТЦК.
В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу и бросили его в другом городе без удостоверения личности и средств связи.
Ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что украинские власти отлавливают людей, словно диких зверей.