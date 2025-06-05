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Эпидемиолог предупредил новосибирцев о зуде купальщика из-за личинок червей

Личинки способны проникать под кожу и вызывать заболевания.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области и других регионах России люди стали жаловаться на зуд после купания в природных водоемах, который проявляется в виде сыпи и повышения температуры. Его вызывают церкарии — личинки плоских червей, которые паразитируют в основном на птицах, однако могут заразить и человека.

— Мы намного менее желанная добыча для церкарий, чем птицы, но такие случаи встречаются. В человеке они жить не могут, всё равно погибнут, живут только в птицах. И всё равно у нас попадание под кожу таких организмов вызывает раздражение, аллергические реакции, очень сильный зуд, который проходит за несколько дней, — рассказал «Горсайту» эпидемиолог, кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

По словам эксперта, личинки чаще всего обитают в стоячих водоёмах, таких как пруды и озёра с большим количеством растительности, особенно у берегов.

— Чтобы защитить себя, во-первых, не ходите босиком по водорослям или другой водной растительности. Во-вторых, если на водоёме много птиц, лучше не купаться. В-третьих, если очень хочется освежиться, намажьте открытые участки тела жирным кремом или мазью — это помешает личинкам закрепиться на коже, — порекомендовал Яков Новосёлов.

После выхода из воды необходимо принять душ или хорошо вытереться полотенцем. Особенно важно следить за детьми, так как они переносят заболевание тяжелее.