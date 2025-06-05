Эпидемиолог предупредил новосибирцев о зуде купальщика из-за личинок червей

— Мы намного менее желанная добыча для церкарий, чем птицы, но такие случаи встречаются. В человеке они жить не могут, всё равно погибнут, живут только в птицах. И всё равно у нас попадание под кожу таких организмов вызывает раздражение, аллергические реакции, очень сильный зуд, который проходит за несколько дней, — рассказал «Горсайту» эпидемиолог, кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.