В Перми задержаны работники салона сотовой связи

Оперативники ГУ МВД по Пермскому краю задержали сотрудника и директора одного из салонов оператора сотовой связи, подозреваемых в неправомерном доступе к компьютерной информации, рассказали в ведомстве.
Предварительно установлено, что директор предложил своему подчиненному с целью выполнения плана продаж выпустить сим-карты без участия клиентов. Для этого злоумышленники использовали данные третьих лиц и модифицировали базы данных.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые признали вину. Расследование продолжается.