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В Перми задержаны работники салона сотовой связи

Оперативники ГУ МВД по Пермскому краю задержали сотрудника и директора одного из салонов оператора сотовой связи, подозреваемых в неправомерном доступе к компьютерной информации, рассказали в ведомстве.

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Оперативники ГУ МВД по Пермскому краю задержали сотрудника и директора одного из салонов оператора сотовой связи, подозреваемых в неправомерном доступе к компьютерной информации, рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что директор предложил своему подчиненному с целью выполнения плана продаж выпустить сим-карты без участия клиентов. Для этого злоумышленники использовали данные третьих лиц и модифицировали базы данных.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые признали вину. Расследование продолжается.