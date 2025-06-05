Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) в Полтаве заявил, что не служил на передовой, поскольку считает себя неподходящим для войны. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Инцидент произошел во время проверки автобуса в Полтаве, где сотрудники ТЦК выявляли мужчин, подлежащих мобилизации. Жена одного из пассажиров поинтересовалась у сотрудника ТЦК о его службе, на что он ответил, что не участвовал в боевых действиях, так как «не рожден для войны», передает Telegram-канал.
Ранее в Каменце-Подольском, расположенном в Хмельницкой области Украины, местные жители провели акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования и повредив его шины. Причиной протеста стало насильственное задержание мужчины, которого сотрудники военкомата пытались силой затолкнуть в машину.
Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.