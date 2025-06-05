«Не рожден для войны»: сотрудник ТЦК объяснил отказ от службы на передовой

Инцидент произошел во время проверки автобуса в Полтаве, где сотрудники ТЦК выявляли мужчин, подлежащих мобилизации. Жена одного из пассажиров поинтересовалась у сотрудника ТЦК о его службе, на что он ответил, что не участвовал в боевых действиях, так как «не рожден для войны», передает Telegram-канал.