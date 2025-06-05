Apple создала наушники с лазером для функции управления жестами

Apple разработала наушники с лазерной системой сканирования, сообщает Appleinsider. Соответствующий патент был зарегистрирован в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Согласно описанию, беспроводные наушники оснащаются технологией, позволяющей фиксировать движения и жесты пользователя. Основой новой системы стала так называемая самосмешивающая интерферометрия, благодаря которой Apple планирует реализовать управление гаджетами с помощью мимики и движений головы.
В частности, предполагается, что с помощью мимики — например, движений губ — пользователь сможет переключать треки. Также технология будет поддерживать систему голосового управления, помогая точнее распознавать обращение к Siri.
— Apple применяет свой патентный подход и пытается создать прецедент для технологии во всем — от AirPods до очков, — говорится в материале портала.
Тем временем в России появился в продаже отечественный смартфон на базе российской операционной системы «Ред ОС М» AQPhone M11, который также называют «убийцей» американского iPhone. Смартфон дает возможность использовать многие привычные приложения для работы с документами, изображениями, картами, а также все основные отечественные экосистемные продукты, включая расширения «Яндекса», VK, Сбера и других поставщиков.