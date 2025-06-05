Apple создала наушники с лазером для функции управления жестами

Тем временем в России появился в продаже отечественный смартфон на базе российской операционной системы «Ред ОС М» AQPhone M11, который также называют «убийцей» американского iPhone. Смартфон дает возможность использовать многие привычные приложения для работы с документами, изображениями, картами, а также все основные отечественные экосистемные продукты, включая расширения «Яндекса», VK, Сбера и других поставщиков.