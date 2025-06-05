Минобороны России сообщило об уничтожении 30 дронов ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь 5 июня сбили над российскими регионами 30 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Так, над Ростовской областью российские военные обезвредили 15 дронов, над Крымом — 11, над Белгородской областью — два. Ещё по одному беспилотнику было сбито над Подмосковьем и Курской областью.
Напомним, ранее 5 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий написал, что украинские формирования продолжают попытки атак на регион с использованием дронов. При этом губернатор уточнил, что силы ПВО РФ успешно сбили более десяти беспилотных летательных аппаратов противника.