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Минобороны России сообщило об уничтожении 30 дронов ВСУ над регионами РФ

По данным Минобороны РФ, ночью над Ростовской областью российские военные нейтрализовали 15 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь 5 июня сбили над российскими регионами 30 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Так, над Ростовской областью российские военные обезвредили 15 дронов, над Крымом — 11, над Белгородской областью — два. Ещё по одному беспилотнику было сбито над Подмосковьем и Курской областью.

Напомним, ранее 5 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий написал, что украинские формирования продолжают попытки атак на регион с использованием дронов. При этом губернатор уточнил, что силы ПВО РФ успешно сбили более десяти беспилотных летательных аппаратов противника.