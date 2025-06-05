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На Украине после 5 июня могут мобилизовывать ограниченно годных

На Украине наступил последний день для прохождения повторной военно-врачебной комиссии для ограниченно годных к военной службе.

Источник: Аргументы и факты

На Украине завершился период, когда граждане, имеющие ограничения по состоянию здоровья, могли пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). После 5 июня тех, кто не прошёл медкомиссию, могут начать разыскивать или мобилизовать.

В апреле 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, который отменил категорию «ограниченно годен к военной службе». Все, кто ранее получил такой статус, должны были пройти повторную медкомиссию. Она должна была определить, пригодны ли они к службе или могут служить в тыловых частях.

Министерство обороны Украины сообщило, что последний срок прохождения повторной медкомиссии — 5 июня 2025 года включительно. В ведомстве предупредили, что «игнорирование требований закона будет иметь последствия».

Тех, кто не явился на медкомиссию в установленный срок, полиция может доставить в военкоматы принудительно. Кроме того, по словам начальника отдела военного учёта и бронирования Житомирского военкомата Виктора Полторакина, их также могут объявить в розыск.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в ближайшее время может рассмотреть проект закона о прохождении службы в ВСУ лицами старше 60 лет.