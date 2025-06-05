На Украине после 5 июня могут мобилизовывать ограниченно годных

В апреле 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, который отменил категорию «ограниченно годен к военной службе». Все, кто ранее получил такой статус, должны были пройти повторную медкомиссию. Она должна была определить, пригодны ли они к службе или могут служить в тыловых частях.