Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по мирным жителям

Ранее житель Часова Яра рассказал, как с ранением жил семь месяцев в оккупации ВСУ. Мужчина рассказал, что смог выжить только чудом, поскольку помощь ему никто не оказывал. Мужчина также добавил, что в населенном пункте были не наемники, а «бандерлоги безбашенные».