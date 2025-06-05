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Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по мирным жителям

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывают стрелять по мирному населению Часова Яра, которое пытается эвакуироваться в сторону армии России. Об этом рассказал пленный украинский боец Юрий Сосна.

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывают стрелять по мирному населению Часова Яра, которое пытается эвакуироваться в сторону армии России. Об этом рассказал пленный украинский боец Юрий Сосна.

— Услышали по радиостанции, что кто-то из гражданских хочет эвакуироваться и отойти в сторону россиян. По рации была передана команда расстрелять и наши (ВСУ, — прим. «ВМ») сделали эту команду. Выполнили приказ старшего. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда, — цитирует пленного РИА Новости.

Ранее житель Часова Яра рассказал, как с ранением жил семь месяцев в оккупации ВСУ. Мужчина рассказал, что смог выжить только чудом, поскольку помощь ему никто не оказывал. Мужчина также добавил, что в населенном пункте были не наемники, а «бандерлоги безбашенные».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что российские бойцы эвакуируют десятки изможденных семей с детьми из подвалов освобожденных домов в Часове Яре ДНР, у которых заканчиваются вода и продукты.

Бойцы ВСУ активно применяли французские снаряды, чтобы осуществлять удары по мирным жителям населенного пункта Часов Яр. Об этом рассказал владелец уничтоженной одной из таких мин машины.