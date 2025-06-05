Энергетики перенесли ряд сроков отключения горячей воды, а летние ремонты сократили на неделю

Энергетики перенесли срок отключения горячей воды, а ремонты сократили на неделю. Подробности сообщили в пресс-службе «Гродноэнерго».
«В Гродно изменили сроки отключения горячей воды для некоторых зон, а летняя ремонтная кампания сократится на неделю», — отметили в сообщении.
Говорится, что изменения коснутся III ремонтной зоны с 11 по 23 июня. В организации сообщили, что временные отрезки будут прежними, однако изменится территориальность ремонтов. Так, были добавлены микрорайоны Грандичи, Девятовка, а также район улиц Менделеева, Щорса и Пролетарская.
Кроме того, было незначительно скорректировано время начало ремонтов в IV зоне. Сказано, что работы пройдут в период с 9 по 21 июля и затронут часть Гродно от Северной МТЭЦ до урочища Пышки, часть центра города, промзону «Северная». Также указаны микрорайоны «Форты», «Переселка», «Пушкина».
Что касается V ремонтной зоны, то в ней все работы пройдут с 23 июля по 4 августа. Они затронут Занеманскую часть города: микрорайоны Принеманский, Ольшанка, Колбасино, Фолюш, Вишневец, Южный. Указаны Принеманская часть и ТЭЦ-2 — промзона «Аульс».
В организации уточнили, что вынужденное смещение сроков было согласовано решением Гродненского городского исполкома и связано с необходимостью совмещения сроков ремонта оборудования отдельных производственных цехов предприятия «ГродноАзот» и энергоисточника Гродненской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
В пресс-службе заверили, что внедрение технологического характера в ремонтные работы даст возможность завершить их раньше фактически на семь дней — 4 августа вместо 11. Отмечаетая, что на каждую из зон у специалистов есть максимально около 13 и данное время стараются уменьшить, «чтобы причинить как можно меньше неудобств жителям Гродно». Подробный список адресов можно посмотреть здесь.
Ранее Минэнерго сказало белорусам, на сколько дней отключат горячую воду в 2025 году.
Тем временем мы собрали полный график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.
Кстати, медведь появился на окраине Гродно, власти предупредили о нем местных жителей: «Такого еще не было!».