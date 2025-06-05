Энергетики перенесли ряд сроков отключения горячей воды, а летние ремонты сократили на неделю

В пресс-службе заверили, что внедрение технологического характера в ремонтные работы даст возможность завершить их раньше фактически на семь дней — 4 августа вместо 11. Отмечаетая, что на каждую из зон у специалистов есть максимально около 13 и данное время стараются уменьшить, «чтобы причинить как можно меньше неудобств жителям Гродно». Подробный список адресов можно посмотреть здесь.