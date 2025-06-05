Глава СКР поручил доложить о женщине-инвалиде из Башкирии, которую отказались оперировать врачи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о неоказании своевременной медицинской помощи инвалиду первой группы в Башкирии. Как сообщили в информационном центре СК, инцидент произошел в 2020 году, когда женщина с ухудшением зрения обратилась за помощью.
В медицинском учреждении у пациентки диагностировали отслоение сетчатки, требующее срочной операции, но врачи отказались ее проводить, сославшись на отсутствие оборудования. При обращении в другую клинику женщине сообщили, что время для операции упущено.
Бастрыкин потребовал от руководителя Следкома Башкирии Владимира Архангельского отчитаться о причинах затягивания расследования, которое ведется с февраля 2025 года. Глава ведомства поручил ускорить процесс и представить подробный доклад.
В СК подчеркнули, что исполнение поручений находится на особом контроле центрального аппарата.
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