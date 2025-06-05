Эксперт Дорохова рассказала, сможет ли ИИ заменить человеческий труд

— Мы в целом рассматриваем всегда искусственный интеллект, скорее как помощник и ассистент. Я больше придерживаюсь концепции того, что он позволит людям делать более качественно свою работу, забирать какие-то рутинные процессы, высвобождать время на что-то более креативное и ценное. И здесь, скорее, люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, станут риском для тех людей, которые вообще им пользоваться не умеют. То есть не искусственный интеллект заменит людей, а люди, которые умеют им хорошо пользоваться, — сказала Дорохова.