Эксперт Дорохова рассказала, сможет ли ИИ заменить человеческий труд

Искусственный интеллект не заменит человека, но способен избавить от рутинных задач и освободить время для более творческой работы. Об этом заявила директор консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Марина Дорохова.
— Мы в целом рассматриваем всегда искусственный интеллект, скорее как помощник и ассистент. Я больше придерживаюсь концепции того, что он позволит людям делать более качественно свою работу, забирать какие-то рутинные процессы, высвобождать время на что-то более креативное и ценное. И здесь, скорее, люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, станут риском для тех людей, которые вообще им пользоваться не умеют. То есть не искусственный интеллект заменит людей, а люди, которые умеют им хорошо пользоваться, — сказала Дорохова.
Эксперт отметила, что некоторые функции в таких сферах, как HR, финансы и документооборот, уже могут выполняться ИИ. Также искусственный интеллект способен помогать в IT-сфере: перепроверять код, дописывать его и даже создавать новый. Благодаря этому опытные специалисты смогут сосредоточиться на более сложных и нестандартных задачах. Кроме того, технологии находят применение и в клиентском сервисе — в частности, в колл-центрах уже работают цифровые ассистенты. Это направление будет развиваться и дальше, позволяя сделать обслуживание персонализированным и круглосуточным.
Дорохова подчеркнула, что развитие ИИ влечет за собой появление новых профессий. По ее словам, можно сколько угодно сожалеть о том, что больше не нужно писать e-mail вручную, но взамен откроются новые возможности — например, востребованными станут промт-инженеры и AI-тренеры, передает РИА Новости.
Ранее IT-специалист Данил Темников прокомментировал новость о том, что компания Microsoft начала увольнять сотрудников в связи с внедрением искусственного интеллекта.