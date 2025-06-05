На трассе Уфа — Оренбург массово проверяют водителей такси

Здесь представители минтранса РБ совместно с сотрудниками ГАИ города и полка ДПС останавливают автомобили, которые выполняют перевозки пассажиров и багажа. Помимо проверки документов, подтверждающих право на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, проверяют качество оказания услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья, наличие детских автокресел, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), цветографических схем и оранжевого фонаря такси на крыше автомобиля.