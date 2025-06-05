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На трассе Уфа — Оренбург массово проверяют водителей такси

Массовые проверки легкового такси проходят сейчас на трассе Уфа — Оренбург.

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Источник: Башинформ

Здесь представители минтранса РБ совместно с сотрудниками ГАИ города и полка ДПС останавливают автомобили, которые выполняют перевозки пассажиров и багажа. Помимо проверки документов, подтверждающих право на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, проверяют качество оказания услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья, наличие детских автокресел, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), цветографических схем и оранжевого фонаря такси на крыше автомобиля.

Как отметили в пресс-службе минтранса РБ, мероприятие направлено на повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности пассажиров такси и других участников дорожного движения.