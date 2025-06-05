Подозреваемый в атаке на аэродром «Белая» связан с бизнесом на Украине

Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, ранее регистрировал бизнес на Украине. Об этом в среду, 5 июня, сообщили в РИА Новости.
Согласно регистрационным документам, 10 лет назад в Краматорске он основал компанию в форме ООО, деятельность которой была связана с транспортными перевозками и торговлей, передает агентство.
Ранее Министерство обороны 1 июня сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов — противник нанес удары по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что для теракта с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в российских регионах киевский режим использовал систему «Паутина».
Затем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что украинская армия нанесла удары по российским аэродромам. Он также сообщил, что центр подготовки операции находился на территории России.