На «Госуслугах» добавят возможность оформить налоговый вычет на образование

В ноябре 2024 года в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко уже говорили о планах внедрения данной функции в 2025 году. В декабре 2024 года на Едином портале государственных услуг была запущена возможность получения социальных вычетов, а также вычетов за недвижимость и проценты по ипотеке.