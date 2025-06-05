В ЕГРН начнут отображаться данные о членах семьи собственника: Россиянам объяснили, для чего нужны такие изменения

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, теперь в реестре будут фиксироваться сведения о членах семьи бывшего собственника, сохранивших право пользования жилым помещением.
Нововведение призвано сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными. Ранее информацию о лицах, имеющих право проживания в квартире, можно было получить только от продавца, что создавало риски для покупателей. Нередки были случаи, когда после сделки новые собственники сталкивались с неожиданными «сюрпризами» в виде бывших супругов, несовершеннолетних детей или других родственников, сохранивших право на жильё.
Как пояснил Аксененко, в ЕГРН теперь будут вноситься данные о лицах, сохранивших право пользования жильём — например, отказавшихся от приватизации или имеющих соответствующее судебное решение. Эти сведения могут быть добавлены по заявлению собственника, самого заинтересованного лица или на основании решения суда.
Депутат отметил, что покупатели смогут заранее узнать о возможных обременениях, а лица с правом проживания будут защищены от недобросовестных действий собственников. Это повысит доверие к системе государственной регистрации и снизит количество судебных споров, связанных с жильём.
Прежде юрист Руслан Губайдуллин предупредил, что в 2025 году должники при банкротстве рискуют потерять жилье, даже если оно является единственным в их собственности. Как пояснили специалист, несмотря на существующий исполнительский иммунитет, защищающий основное жилье должника, есть несколько исключений, когда квартира или дом могут быть изъяты.
Вместе с тем адвокат Татьяна Овцынова напомнила о новом порядке вступления в наследство. Теперь нотариусы обязаны запрашивать данные из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при оформлении свидетельства о праве на наследство. Нововведение должно снизить риски мошенничества с использованием поддельных документов, а также уменьшить количество конфликтов и споров между наследниками.