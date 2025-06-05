В ЕГРН начнут отображаться данные о членах семьи собственника: Россиянам объяснили, для чего нужны такие изменения

Нововведение призвано сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными. Ранее информацию о лицах, имеющих право проживания в квартире, можно было получить только от продавца, что создавало риски для покупателей. Нередки были случаи, когда после сделки новые собственники сталкивались с неожиданными «сюрпризами» в виде бывших супругов, несовершеннолетних детей или других родственников, сохранивших право на жильё.