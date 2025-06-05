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В Красноярске на День города запустят бесплатные автобусы

В Красноярске в честь Дня города 8 июня будут организованы бесплатные автобусные рейсы.

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В Красноярске в честь Дня города 8 июня будут организованы бесплатные автобусные рейсы.

Они будут курсировать с 18:00 до 23:27, обеспечивая удобный транспорт для жителей, направляющихся на остров Татышев, где пройдет концерт популярной певицы Пелагеи.

Сначала на маршрут выйдут шесть автобусов, а после 20:00 их количество увеличится до восьми. Автобусы будут следовать по традиционному маршруту от торгового центра «Авиатор» до гипермаркета «ОКей» через Октябрьский мост.

Кроме того, в мэрии сообщают о создании 15 пунктов досмотра на острове в день концерта. Дополнительно пять таких пунктов будут работать в парке Покровский 6 и 7 июня. Горожан просят не приносить с собой жидкости, аэрозоли, зажигалки и крупные сумки, чтобы избежать задержек на входе.