В Красноярске на День города запустят бесплатные автобусы

В Красноярске в честь Дня города 8 июня будут организованы бесплатные автобусные рейсы.
Они будут курсировать с 18:00 до 23:27, обеспечивая удобный транспорт для жителей, направляющихся на остров Татышев, где пройдет концерт популярной певицы Пелагеи.
Сначала на маршрут выйдут шесть автобусов, а после 20:00 их количество увеличится до восьми. Автобусы будут следовать по традиционному маршруту от торгового центра «Авиатор» до гипермаркета «ОКей» через Октябрьский мост.
Кроме того, в мэрии сообщают о создании 15 пунктов досмотра на острове в день концерта. Дополнительно пять таких пунктов будут работать в парке Покровский 6 и 7 июня. Горожан просят не приносить с собой жидкости, аэрозоли, зажигалки и крупные сумки, чтобы избежать задержек на входе.