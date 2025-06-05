В Красноярске на День города запустят бесплатные автобусы

Кроме того, в мэрии сообщают о создании 15 пунктов досмотра на острове в день концерта. Дополнительно пять таких пунктов будут работать в парке Покровский 6 и 7 июня. Горожан просят не приносить с собой жидкости, аэрозоли, зажигалки и крупные сумки, чтобы избежать задержек на входе.