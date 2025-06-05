Любимый мем Пушкина: Какие притчи и развлекали, и учили уму-разуму исторических личностей с 1796 года

У одного правителя нищий просил милостыни, назвавшись его братом. Царь рассмеялся и спросил его: «Как такое возможно и кем был твой отец?» Нищий ответил: «Адам, он для нас всех общий отец». Тогда царь позвал лакея и велел подать нищему копейку. Тот с досадой ответил, что это не братское подаяние от царя. На это правитель отвечал: «Если я каждому моему такому “брату” отдам по копейке, мне надо будет продать всё, что у меня есть. И всё равно на всех не хватит. А если тебе каждый твой такой “брат” даст по копейке, ты будешь богаче меня».