Агроном Ганичкина назвала топ важных дел в саду, которые нужно успеть сделать в июне

Для тех, кто уже всё посеял, тоже есть совет: через 7−19 дней обязательно нужно всё подкормить, потому что растения прижились, особенно в теплице. Ганичкина рекомендует такой раствор: в 10 литрах воды развести 2−3 столовые ложки любого жидкого полного минерального удобрения, где есть азот, фосфор и калий, и подкормить все растения, чтобы они в дальнейшем быстрее набирали рост и развивались.