Уходим в тень: Life.ru узнал у ветврача, как охладить питомцев в жару

Если говорить о собаках, то важно учитывать их породу и размер. В целом, рекомендуется снизить воздействие солнечных лучей и тепла. Лучше гулять рано утром или поздно вечером, чтобы избежать сильной жары. Особенно это важно для маленьких и тёмных пород собак, которые быстрее перегреваются, но и крупные тоже подвержены риску.