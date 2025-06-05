80 лет назад была подписана Декларация о поражении Германии

5 июня 1945 года в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии. Немецкие города лежали в руинах, заводы стояли, железные дороги были уничтожены. И хотя союзники беспокоились, что нацисты из подпольной организации «Вервольф» будут вести партизанскую войну, подавляющее большинство немцев переживало скорее за собственное выживание. Что заменило деньги в послевоенной Германии, почему там началась «танцевальная лихорадка» и в какой зоне оккупации немцам жилось лучше — в материале «Газеты.Ru».